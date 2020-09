மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டுப்பாளையம் வனப்பகுதியில் காயத்துடன் உயிருக்கு போராடும் காட்டு யானை - பழங்களில் மருந்து வைத்து சிகிச்சை + "||" + Wild elephant fighting for its life with injury in Mettupalayam forest - treated with medicine in fruits

மேட்டுப்பாளையம் வனப்பகுதியில் காயத்துடன் உயிருக்கு போராடும் காட்டு யானை - பழங்களில் மருந்து வைத்து சிகிச்சை