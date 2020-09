மாவட்ட செய்திகள்

கீரமங்கலம் அருகே பால் வேன் மோதி கொத்தனார் பலி தாய் மடியில் உயிரை விட்டார் + "||" + Near Keeramangalam Milk van collides Building worker The mother died on her lap

கீரமங்கலம் அருகே பால் வேன் மோதி கொத்தனார் பலி தாய் மடியில் உயிரை விட்டார்