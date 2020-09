மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல்லில், கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை மீறிய 35 கடைகளின் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் + "||" + In Namakkal, Violation of corona prevention regulations Fines for owners of 35 stores

நாமக்கல்லில், கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை மீறிய 35 கடைகளின் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம்