மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில், பிரதமரின் நிதி உதவி திட்டத்தில் மோசடி: போலி பயனாளிகளிடம் இருந்து ரூ.2 கோடியை மீட்க நடவடிக்கை + "||" + In Salem, fraud in the Prime Minister's financial assistance scheme: action to recover Rs 2 crore from fake beneficiaries

சேலத்தில், பிரதமரின் நிதி உதவி திட்டத்தில் மோசடி: போலி பயனாளிகளிடம் இருந்து ரூ.2 கோடியை மீட்க நடவடிக்கை