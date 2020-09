மாவட்ட செய்திகள்

ஏழாயிரம்பண்ணை பகுதியில் மழை: வேகமாக நிரம்பும் கண்மாய்கள் - விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி + "||" + Rainfall in the area of seven thousand farms: Fast filling eyelids - Farmers are happy

ஏழாயிரம்பண்ணை பகுதியில் மழை: வேகமாக நிரம்பும் கண்மாய்கள் - விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி