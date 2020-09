மாவட்ட செய்திகள்

அகஸ்தீஸ்வரம் பகுதியில் அனுமதியின்றி செயல்படும் தொழிற்சாலைகளுக்கு ‘சீல்’ வைக்கப்படும் - யூனியன் கூட்டத்தில் தலைவர் எச்சரிக்கை + "||" + Factories operating without permission in Agastheeswaram area will be 'sealed' - President warns at union meeting

அகஸ்தீஸ்வரம் பகுதியில் அனுமதியின்றி செயல்படும் தொழிற்சாலைகளுக்கு ‘சீல்’ வைக்கப்படும் - யூனியன் கூட்டத்தில் தலைவர் எச்சரிக்கை