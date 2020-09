மாவட்ட செய்திகள்

உத்தவ் தாக்கரேயை தரக்குறைவாக பேசியதாக நடிகை கங்கனா ரணாவத் மீது போலீசில் புகார் + "||" + Actress Kangana Ranaut has lodged a complaint with the police alleging that she spoke poorly of Uttam Thackeray

உத்தவ் தாக்கரேயை தரக்குறைவாக பேசியதாக நடிகை கங்கனா ரணாவத் மீது போலீசில் புகார்