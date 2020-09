மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்றபோது ஜிப்மர் ஆஸ்பத்திரியில் தூக்குப்போட்டு தொங்கியவர் சாவு + "||" + Zimmer died of hanging at the hospital while being treated for corona

கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்றபோது ஜிப்மர் ஆஸ்பத்திரியில் தூக்குப்போட்டு தொங்கியவர் சாவு