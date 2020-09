மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில், கடல் வளத்தை காப்பாற்றி வரும் அலையாத்தி காடுகள் அழிந்து விடாமல் காப்பாற்ற அரசுக்கு சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை + "||" + In Tanjore district, social activists demand the government to save the nomadic forests that are conserving marine resources

தஞ்சை மாவட்டத்தில், கடல் வளத்தை காப்பாற்றி வரும் அலையாத்தி காடுகள் அழிந்து விடாமல் காப்பாற்ற அரசுக்கு சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை