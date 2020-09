மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த 11 நாட்களில் மாநகர பஸ்களில் ஒரு கோடி பேர் பயணம் போக்குவரத்து கழக மேலாண் இயக்குனர் தகவல் + "||" + One crore people have traveled on city buses in the last 11 days, according to the Managing Director of the Transport Corporation

கடந்த 11 நாட்களில் மாநகர பஸ்களில் ஒரு கோடி பேர் பயணம் போக்குவரத்து கழக மேலாண் இயக்குனர் தகவல்