மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ரூ.331 கோடி நலத்திட்ட உதவிகள் முதல்-அமைச்சர் வழங்கினார் + "||" + The First Minister provided Rs. 331 crore welfare assistance in Kanchipuram and Chengalpattu districts

காஞ்சீபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ரூ.331 கோடி நலத்திட்ட உதவிகள் முதல்-அமைச்சர் வழங்கினார்