மாவட்ட செய்திகள்

நீட் தேர்வை ரத்து செய்யக்கோரி ஜெயலலிதா சிலையிடம் மனு கொடுக்கும் போராட்டம் - இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் 7 பேர் கைது + "||" + Need to cancel the selection Struggle to petition Jayalalithaa statue - Indian Student Union arrests 7

நீட் தேர்வை ரத்து செய்யக்கோரி ஜெயலலிதா சிலையிடம் மனு கொடுக்கும் போராட்டம் - இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் 7 பேர் கைது