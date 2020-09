மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசு பணிகளில் தமிழர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கக்கோரி பொன்மலை ரெயில்வே பணிமனை முன்பு முற்றுகை, மறியல் போராட்டம் + "||" + Demanding priority for Tamils in central government work Siege and picket in front of Ponmalai railway workshop

மத்திய அரசு பணிகளில் தமிழர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கக்கோரி பொன்மலை ரெயில்வே பணிமனை முன்பு முற்றுகை, மறியல் போராட்டம்