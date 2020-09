மாவட்ட செய்திகள்

முகவரி கேட்பதுபோல் நடித்து பெண்களிடம் நகைகள்-செல்போன்களை பறித்து செல்லும் வழிப்பறி கொள்ளையர்கள் - போலீஸ் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Hijackers who pretend to ask for an address and snatch jewelry-cellphones from women

முகவரி கேட்பதுபோல் நடித்து பெண்களிடம் நகைகள்-செல்போன்களை பறித்து செல்லும் வழிப்பறி கொள்ளையர்கள் - போலீஸ் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த பொதுமக்கள் கோரிக்கை