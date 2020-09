மாவட்ட செய்திகள்

புதிய தேசிய கல்வி கொள்கையின் பாதிப்பு குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுக்க வேண்டும் - எஸ்.எஸ்.பழனிமாணிக்கம் எம்.பி.யிடம் கோரிக்கை + "||" + On the impact of the new national education policy To give a voice in Parliament - Request to SS Palanimanickam MP

புதிய தேசிய கல்வி கொள்கையின் பாதிப்பு குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுக்க வேண்டும் - எஸ்.எஸ்.பழனிமாணிக்கம் எம்.பி.யிடம் கோரிக்கை