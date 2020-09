மாவட்ட செய்திகள்

தீவிர பரிசோதனைக்கு பின் மாணவ- மாணவிகளுக்கு அனுமதி: தஞ்சை மாவட்டத்தில் 16 மையங்களில் நீட் தேர்வு - தாமதமாக வந்த 4 மாணவிகளுக்கு அனுமதி மறுப்பு + "||" + Admission for students after intensive examination: NEET selection in 16 centers in Tanjore district - Denial of admission to 4 students who arrived late

தீவிர பரிசோதனைக்கு பின் மாணவ- மாணவிகளுக்கு அனுமதி: தஞ்சை மாவட்டத்தில் 16 மையங்களில் நீட் தேர்வு - தாமதமாக வந்த 4 மாணவிகளுக்கு அனுமதி மறுப்பு