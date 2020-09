மாவட்ட செய்திகள்

லாலாபேட்டை அருகே, கார் மீது சரக்கு வேன் மோதல்; டிரைவர் பலி - உறவினர்கள் 3 பேர் படுகாயம் + "||" + Near Lalapet, Cargo van collision on the car; Driver killed - 3 relatives injured

லாலாபேட்டை அருகே, கார் மீது சரக்கு வேன் மோதல்; டிரைவர் பலி - உறவினர்கள் 3 பேர் படுகாயம்