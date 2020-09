மாவட்ட செய்திகள்

கிண்டி சிறப்பு மருத்துவமனையில் 2,207 பேர் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தனர் + "||" + 2,207 people recovered from the corona at the Guindy Special Hospital

