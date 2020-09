மாவட்ட செய்திகள்

வீரசம்பலூரில், ஒரே குடும்பத்தில் கண்பார்வையற்ற 7 மாற்றுத்திறனாளிகள் - பசுமை வீடு உத்தரவு வழங்கி பணிகளை கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + In Veerasambalur, blind in the same family 7 Disabled - The Collector began the work by issuing the Green House Order

வீரசம்பலூரில், ஒரே குடும்பத்தில் கண்பார்வையற்ற 7 மாற்றுத்திறனாளிகள் - பசுமை வீடு உத்தரவு வழங்கி பணிகளை கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார்