மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்குடியில் பட்டப்பகலில் 8 பேர் வெறிச்செயல்: மெக்கானிக் கொலை; நண்பருக்கு வெட்டு - மோட்டார்சைக்கிளில் வேகமாக சென்றதை தட்டிக்கேட்ட தகராறு கொலையில் முடிந்தது + "||" + In the afternoon at Karaikudi 8 people hysterical: Mechanic murder; Cut to friend

காரைக்குடியில் பட்டப்பகலில் 8 பேர் வெறிச்செயல்: மெக்கானிக் கொலை; நண்பருக்கு வெட்டு - மோட்டார்சைக்கிளில் வேகமாக சென்றதை தட்டிக்கேட்ட தகராறு கொலையில் முடிந்தது