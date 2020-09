மாவட்ட செய்திகள்

56 ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் ஸ்கூட்டரில் பயணித்து; ஆன்மிக சுற்றுலா தாயின் ஆசையை நிறைவேற்றிய பாசக்கார மகன் - 33 மாதங்களுக்கு பிறகு மைசூரு வந்தனர் + "||" + Spiritual The son who fulfilled the wish of the traveling mother They came to Mysore after 33 months

56 ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் ஸ்கூட்டரில் பயணித்து; ஆன்மிக சுற்றுலா தாயின் ஆசையை நிறைவேற்றிய பாசக்கார மகன் - 33 மாதங்களுக்கு பிறகு மைசூரு வந்தனர்