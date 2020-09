மாவட்ட செய்திகள்

கறம்பக்குடி ஒன்றியத்தில் 12 ஆயிரம் மாணவ-மாணவிகளுக்கு தலா 10 முட்டை பெற்றோர்களிடம் வழங்கப்பட்டது + "||" + In Karambakudy Union 10 eggs were given to parents for 12 thousand students

