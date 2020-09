மாவட்ட செய்திகள்

இன்று மகாளய அமாவாசை ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபத்தில் குவிந்த பொதுமக்கள் காவிரியில் நீராடி முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் + "||" + Today, the public gathered at the Srirangam Amma Mandapam for the Mahalaya New Moon.

