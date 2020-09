மாவட்ட செய்திகள்

அடுக்குமாடி கட்டிடங்களில் சிக்கியவர்களை மீட்பது குறித்து தஞ்சை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தீயணைப்பு வீரர்கள் ஒத்திகை + "||" + Firefighters rehearse at Tanjore Collector's Office on rescuing people trapped in apartment buildings

