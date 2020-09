மாவட்ட செய்திகள்

வாணாபுரம் அருகே, முதியவரை சரமாரி தாக்கி கொன்ற கொள்ளையர்கள் - மனைவியிடம் மூக்குத்தியை பறித்து தப்பினர் + "||" + Near Vanapuram, Robbers kill old man with a volley - They snatched the nose from his wife and escaped

வாணாபுரம் அருகே, முதியவரை சரமாரி தாக்கி கொன்ற கொள்ளையர்கள் - மனைவியிடம் மூக்குத்தியை பறித்து தப்பினர்