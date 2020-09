மாவட்ட செய்திகள்

தொண்டாமுத்தூர் அருகே, தண்ணீர் வாளிக்குள் மூழ்கி 9 மாத குழந்தை பலி + "||" + Near Thondamuthur, 9-month-old baby drowns in bucket of water

