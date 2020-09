மாவட்ட செய்திகள்

தட்டார்மடம் அருகே பயங்கரம்: காரில் கடத்தி சென்று வியாபாரி அடித்துக்கொலை - 6 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Near Thattarmaddam Go kidnapping in the car Merchant beaten to death

தட்டார்மடம் அருகே பயங்கரம்: காரில் கடத்தி சென்று வியாபாரி அடித்துக்கொலை - 6 பேருக்கு வலைவீச்சு