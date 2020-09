மாவட்ட செய்திகள்

புதிய கலெக்டர் அலுவலக கட்டிடம் அமைப்பது தொடர்பாகதென்காசியில் வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் ஆய்வு - 10 இடங்களை பார்வையிட்டார் + "||" + New Collector Office Building In Tenkasi Review by the Revenue Executive Commissioner

புதிய கலெக்டர் அலுவலக கட்டிடம் அமைப்பது தொடர்பாகதென்காசியில் வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் ஆய்வு - 10 இடங்களை பார்வையிட்டார்