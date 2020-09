மாவட்ட செய்திகள்

நினைவு இல்லத்தில் விழா: தந்தை பெரியார் சிலைக்கு அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் மாலை அணிவித்தார் + "||" + Ceremony at the Memorial House To the statue of Father Periyar Minister KA Senkottayan graced the flower

நினைவு இல்லத்தில் விழா: தந்தை பெரியார் சிலைக்கு அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் மாலை அணிவித்தார்