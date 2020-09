மாவட்ட செய்திகள்

எம்.எல்.ஏ. விடுதியின் 4-வது மாடியில் இருந்து குதித்த ஆசிரியர் தீயணைப்பு வீரர்கள் வலை விரித்து பிடித்தனர் + "||" + MLA Hotel The teacher who jumped from the 4th floor Firefighters were caught

எம்.எல்.ஏ. விடுதியின் 4-வது மாடியில் இருந்து குதித்த ஆசிரியர் தீயணைப்பு வீரர்கள் வலை விரித்து பிடித்தனர்