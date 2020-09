மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டம் கூட தடை: தர்ப்பணம் கொடுக்க முடியாமல் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம் + "||" + The meeting was also banned: the public was disappointed not to be able to pay the bill

கூட்டம் கூட தடை: தர்ப்பணம் கொடுக்க முடியாமல் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம்