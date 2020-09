மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டப படித்துறையில் தர்ப்பணம் கொடுக்க தடையால் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம் + "||" + The public is disappointed with the ban on giving darpanam in Srirangam Amma Mandapa

ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டப படித்துறையில் தர்ப்பணம் கொடுக்க தடையால் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம்