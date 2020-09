மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரியில் பெரியார் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாட்டம் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை + "||" + Periyar Birthday Celebration in Dharmapuri by paying homage to the idol by wearing an evening gown

தர்மபுரியில் பெரியார் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாட்டம் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை