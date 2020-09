மாவட்ட செய்திகள்

அதிக வட்டி தருவதாக பல கோடி சுருட்டல்: மோசடி ஆசாமியின் அலுவலகத்தில் கேரள போலீஸ் சோதனை - ஆவணங்களை கைப்பற்றினர் + "||" + Multi-crore rolling that gives high interest: In the office of fraud Asami Kerala Police check - Documents seized

அதிக வட்டி தருவதாக பல கோடி சுருட்டல்: மோசடி ஆசாமியின் அலுவலகத்தில் கேரள போலீஸ் சோதனை - ஆவணங்களை கைப்பற்றினர்