மாவட்ட செய்திகள்

வாலாஜா டோல்கேட்டில் தி.மு.க. பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகனுக்கு ஆர்.காந்தி எம்.எல்.ஏ. தலைமையில் வரவேற்பு + "||" + At Wallaja Tolkien DMK To General Secretary Duraimurugan R. Gandhi MLA Led welcome

வாலாஜா டோல்கேட்டில் தி.மு.க. பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகனுக்கு ஆர்.காந்தி எம்.எல்.ஏ. தலைமையில் வரவேற்பு