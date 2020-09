மாவட்ட செய்திகள்

மணலூர்பேட்டை பகுதியில் சாராயம், மதுபாட்டில் விற்ற 5 பேர் கைது + "||" + 5 arrested for selling liquor and liquor in Manalurpet area

மணலூர்பேட்டை பகுதியில் சாராயம், மதுபாட்டில் விற்ற 5 பேர் கைது