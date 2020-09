மாவட்ட செய்திகள்

தனுஷ்கோடியில் கைதான இலங்கை போலீசிடம் சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் 5 நாட்கள் விசாரிக்க கோர்ட்டு அனுமதி + "||" + Sri Lankan police arrested in Dhanushkodi C.P.C.I.D. Court allowed police to investigate for 5 days

தனுஷ்கோடியில் கைதான இலங்கை போலீசிடம் சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் 5 நாட்கள் விசாரிக்க கோர்ட்டு அனுமதி