மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-மந்திரி பதவியில் இருந்து எடியூரப்பா நீக்கமா? கர்நாடக அரசியலில் திடீர் பரபரப்பு + "||" + From the post of Chief-Minister Eduyurappa remove Sudden turmoil in Carnatic politics

முதல்-மந்திரி பதவியில் இருந்து எடியூரப்பா நீக்கமா? கர்நாடக அரசியலில் திடீர் பரபரப்பு