மாவட்ட செய்திகள்

சொந்த ஊரில் அரசு மரியாதையுடன் நடந்தது: கொரோனாவால் இறந்த பா.ஜனதா எம்.பி. உடல் தகனம் - மகள் இறுதிச்சடங்கு நடத்தினார் + "||" + Dead by corona BJP MP Body cremation The daughter conducted the funeral

சொந்த ஊரில் அரசு மரியாதையுடன் நடந்தது: கொரோனாவால் இறந்த பா.ஜனதா எம்.பி. உடல் தகனம் - மகள் இறுதிச்சடங்கு நடத்தினார்