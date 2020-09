மாவட்ட செய்திகள்

ஒர்லி ரத்த பரிசோதனை மையத்தில் நைட்ரஜன் திரவவாயு கொள்கலன் வெடித்து விபத்து - பெண் ஊழியர் காயத்துடன் உயிர் தப்பினார் + "||" + At the Orly Blood Testing Center Nitrogen is a liquid gas Container explosion accident

ஒர்லி ரத்த பரிசோதனை மையத்தில் நைட்ரஜன் திரவவாயு கொள்கலன் வெடித்து விபத்து - பெண் ஊழியர் காயத்துடன் உயிர் தப்பினார்