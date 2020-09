மாவட்ட செய்திகள்

ஆன்லைன் மூலம் கட்டிட அனுமதி வழங்கும் திட்டம் - அமைச்சர் நமச்சிவாயம் முன்னிலையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் + "||" + By online Plan to issue building permits In the presence of Minister Namachchivayam Memorandum of Understanding

ஆன்லைன் மூலம் கட்டிட அனுமதி வழங்கும் திட்டம் - அமைச்சர் நமச்சிவாயம் முன்னிலையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்