மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டிமடம் பகுதியில், அதிக பாரம் ஏற்றிச்செல்லும் ராட்சத லாரிகளால் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் + "||" + In the Andimadam area, there is a risk of an accident caused by giant trucks carrying heavy loads

ஆண்டிமடம் பகுதியில், அதிக பாரம் ஏற்றிச்செல்லும் ராட்சத லாரிகளால் விபத்து ஏற்படும் அபாயம்