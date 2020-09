மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரத்தில், அரசு பஸ்சில் சமூக இடைவெளியை மறந்து பயணம் செய்த பயணிகள் - கூடுதல் பஸ்கள் இயக்க கோரிக்கை + "||" + In Viluppuram, passengers who forgot the social gap in the government bus and traveled - demand to run additional buses

விழுப்புரத்தில், அரசு பஸ்சில் சமூக இடைவெளியை மறந்து பயணம் செய்த பயணிகள் - கூடுதல் பஸ்கள் இயக்க கோரிக்கை