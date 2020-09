மாவட்ட செய்திகள்

40 இடங்களில் நுண்ணுயிர் செயலாக்க மையங்கள் அமைப்பு:குப்பை உரத்தை பயன்படுத்தி காய்கறி-பழங்கள் சாகுபடிநெல்லை மாநகராட்சி புதிய முயற்சி + "||" + Using garbage manure Cultivation of vegetables and fruits Nellai Corporation is a new venture

40 இடங்களில் நுண்ணுயிர் செயலாக்க மையங்கள் அமைப்பு:குப்பை உரத்தை பயன்படுத்தி காய்கறி-பழங்கள் சாகுபடிநெல்லை மாநகராட்சி புதிய முயற்சி