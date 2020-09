மாவட்ட செய்திகள்

தடை உத்தரவால் கலியுக வரதராஜ பெருமாள் கோவிலுக்கு தரிசனம் செய்ய வந்த பக்தர்கள் ஏமாற்றம் + "||" + Devotees who came to visit the Kaliyuga Varatharaja Perumal Temple were disappointed by the ban

தடை உத்தரவால் கலியுக வரதராஜ பெருமாள் கோவிலுக்கு தரிசனம் செய்ய வந்த பக்தர்கள் ஏமாற்றம்