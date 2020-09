மாவட்ட செய்திகள்

புரட்டாசி மாத முதல் சனிக்கிழமை காஞ்சீபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் பக்தர்கள் குவிந்தனர் + "||" + The first Saturday of the month of Purttasi At the Varadaraja Perumal Temple in Kanchipuram Devotees flocked

புரட்டாசி மாத முதல் சனிக்கிழமை காஞ்சீபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் பக்தர்கள் குவிந்தனர்