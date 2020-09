மாவட்ட செய்திகள்

மின்சாரம், குடிநீருக்கான நிலுவைத்தொகை செலுத்தும் சிறப்பு முகாமில் ரூ.3 கோடி வசூல் + "||" + Rs 3 crore collected in special camp for payment of electricity and drinking water arrears

