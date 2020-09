மாவட்ட செய்திகள்

கோமுகி அணையில் இருந்து பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறப்பில் பாரபட்சம் - பா.ஜ.க. விவசாய அணி தலைவர் நாகராஜன் குற்றச்சாட்டு + "||" + From Gomukhi Dam Discrimination in water supply for irrigation - BJP Agriculture team leader Nagarajan accused

கோமுகி அணையில் இருந்து பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறப்பில் பாரபட்சம் - பா.ஜ.க. விவசாய அணி தலைவர் நாகராஜன் குற்றச்சாட்டு