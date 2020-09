மாவட்ட செய்திகள்

அத்தியாவசிய பட்டியலில் வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு சேர்க்க வேண்டும் - விக்கிரமராஜா வலியுறுத்தல் + "||" + In the essential list Add onions and potatoes Vickramarajah insisted

அத்தியாவசிய பட்டியலில் வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு சேர்க்க வேண்டும் - விக்கிரமராஜா வலியுறுத்தல்