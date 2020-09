மாவட்ட செய்திகள்

திருமானூர் அருகே சரக்கு ஆட்டோ கவிழ்ந்து பெண்கள் உள்பட 10 பேர் காயம் + "||" + Ten people, including women, were injured when a truck overturned near Thirumanur

திருமானூர் அருகே சரக்கு ஆட்டோ கவிழ்ந்து பெண்கள் உள்பட 10 பேர் காயம்